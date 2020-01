Explosão em Houston ouvida a quilómetros de distância

A polícia confirmou que a explosão foi registada numa fábrica © Twitter

Por Sara Beatriz Monteiro e Cláudia Arsénio 24 Janeiro, 2020 • 12:10

Uma explosão numa fábrica em Houston, no Texas, nos Estados Unidos da América, foi ouvida a 30 quilómetros de distância do centro da cidade, adianta a AFP. A polícia pede à população que se afaste do local. De acordo com a CNN, pelo menos uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o hospital.

A polícia confirmou que a explosão foi registada numa fábrica, no bloco 4500 da Gessner Road, no noroeste da cidade, por volta das 04h25 (hora local) desta sexta-feira.

Explosion of building: 4500 Gessner. Patrol units blocking off streets in the area. HFD responding. #hounews #houtraffic CC8 - Houston Police (@houstonpolice) January 24, 2020

Uma câmara de vigilância de um morador local mostra a explosão. Devido à força da explosão, a câmara caiu da varanda onde estava instalada.

WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5 - BNO News (@BNONews) January 24, 2020

"Vamos informar a possível causa da explosão assim que tivermos informações concretas", disse Samuel Pena, chefe dos bombeiros de Houston, no Twitter.

"Esta ainda é uma cena ativa. Evitem a área. Nenhuma ordem de evacuação foi dada no momento", acrescentou Pena.