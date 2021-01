Pelo menos dois mortos após explosão em edifício no centro de Madrid

Por TSF 20 Janeiro, 2021 • 14:40 Partilhar este artigo Facebook

Uma explosão no centro de Madrid, capital espanhola, fez esta quarta-feira pelo menos dois mortos e destruiu os pisos superiores de um edifício na Calle de Toledo, bairro de La Latina, muito perto da Porta de Toledo, ao lado da igreja de La Paloma.

O número de vítimas mortais foi confirmado pelo alcaide de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, citado pelo El País, que adianta que as vítimas são um homem e uma mulher. Os serviços de emergência referem também a existência de "vários feridos". Martínez-Almeida revela ainda que as observações preliminares apontam para que uma fuga de gás esteja na origem da explosão.

O interior do edifício está neste momento em chamas, pelo que "não é prudente uma intervenção por parte dos bombeiros", até porque a extinção do fogo pode causar uma acumulação de gás que coloque em causa a integridade estrutural do edifício. O alcaide não descarta, no entanto, uma demolição controlada do prédio.

O acesso à zona está neste momento vedado e no local estão agentes da Policía Nacional e membros das equipas se socorro. O El Mundo adianta que este edifício, que se situa nas traseiras da igreja La Paloma, é utilizado como residência para sacerdotes.

Os vídeos partilhados nas redes sociais mostram a rua coberta de detritos resultantes da explosão do prédio.

O jornal El País adianta que num edifício contíguo funciona o lar Los Nogales La Paloma, mas um porta-voz da instituição já garantiu que "nenhum residente ou trabalhador ficou ferido" e que todos estão a ser levados para um hotel próximo. Há também uma escola nesta zona da cidade.

9 dotaciones de @BomberosMad y 11 unidades de @SAMUR_PC se han desplazado a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. pic.twitter.com/lkAnX3X55t - Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Os moradores da rua estão também a ser retirados de casa.