Explosão de camião cisterna provoca 13 mortos no oeste do México

Pelo menos 13 pessoas morreram na explosão de um camião cisterna que transportava gás e que atingiu diversos veículos numa estrada do estado mexicano de Nayarit, oeste do país, informaram as autoridades estatais.

"Confirmam-se 13 pessoas mortas, calcinadas", indicou a procuradoria-geral do estado de Nayarit em nota publicada segunda-feira nas redes sociais.

De acordo com este organismo, os corpos foram encontrados no interior de diversos veículos incendiados devido à explosão, enquanto outro, "provavelmente o condutor ou ajudante", se encontrava no asfalto.

Numa primeira declaração, o Ministério Público referiu-se a uma "forte explosão de 'pipa' [camião cisterna], que atingiu outros veículos na autoestrada Tepic-Guadalajara", ao quilómetro 106 entre as povoações de Iztlán del Río e Chapalilla".

Para o local foram mobilizadas diversas entidades, incluindo forças de segurança e peritos forenses, enquanto nas redes sociais eram divulgados vídeos de pessoas a sair dos seus carros e correndo pela autoestrada, sendo ainda visível uma coluna de fumo negro e uma eventual segunda explosão.

Nayarit, com 1,2 milhões de habitantes, é um dos estados mais pequenos do México, encravado entre o oceano Pacífico e os estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas e Jalisco.