Explosão de carro causa um morto junto a hospital em Liverpool. Polícia antiterrorismo investiga

O Liverpool Women's Hospital, no Reino Unido © Liverpool Women's Hospital

Por Cátia Carmo com AFP 14 Novembro, 2021 • 17:06

A polícia antiterrorismo britânica revelou, este domingo, que os agentes estão a investigar uma explosão de um carro no Liverpool Women's Hospital que matou uma pessoa, embora não tenha sido declarado como um incidente terrorista.

"Infelizmente podemos confirmar que uma pessoa morreu e outra foi levada para o hospital, onde está a ser tratada. Felizmente os ferimentos não colocam em risco a sua vida. Estamos a manter a mente aberta sobre o que causou a explosão, mas dada a forma como aconteceu, por precaução, a polícia antiterrorismo está a liderar a investigação", disse a polícia de Merseyside em comunicado, citada pela AFP.

As autoridades acreditam que o carro envolvido era um táxi, que explodiu pouco depois de chegar ao hospital no noroeste de Inglaterra. Imagens publicadas nas redes sociais mostram fumo preto perto do hospital.