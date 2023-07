Explosão em armazém de pirotecnia na Tailândia faz nove mortos e dezenas de feridos

Vídeos do local divulgados nas redes sociais mostram uma enorme nuvem de fumo sobre a área © Lillian Suwanrumpha/AFP

Uma grande explosão num armazém de pirotecnia no sul da Tailândia matou este sábado pelo menos nove pessoas e provocou dezenas de feridos, disseram as autoridades locais.

O governador da província de Narathiwas, Sanan Pongaksorn, disse à emissora pública Thai PBS que, pelo menos, 115 pessoas ficaram feridas e que muitas estavam em estado grave.

O responsável referiu ainda que cerca de "500 a 800 pessoas" que moram nas proximidades podem ter que ser transferidas para um abrigo temporário, sem dar mais detalhes.

Vídeos do local divulgados nas redes sociais mostram uma enorme nuvem de fumo sobre a área e muitas estruturas, carros e motos danificadas, além de ruas cobertas de destroços.

Cerca de 100 residências na área também foram danificadas, de acordo com o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres.

Sanan disse também que a explosão "provavelmente foi provocada por obras de construção que estavam a ocorrer no armazém com chamas de soldagem de metal", que fizeram com que os fogos de artifício armazenados no interior pegassem fogo e explodissem.