Explosão em camião-cisterna na China provoca 19 mortos e mais de 170 feridos

A explosão de um camião-cisterna numa estrada no leste da China provocou 19 mortos e mais de 170 feridos, disseram este domingo as autoridades.

A potência da explosão do camião-cisterna, que transportava gás líquido, provocou ainda o colapso de edifícios e fábricas em redor do acidente, levantando nuvens de fumo negro, quando vários carros foram destruídos pelas chamas.

As autoridades locais disseram que 172 pessoas ficaram feridas na explosão, que aconteceu no sábado, perto da cidade de Wenling, na província de Zhejiang, no leste da China.

Um vídeo divulgado pelos meios de comunicação estatais mostra uma bola de fogo a subir até ao céu e várias pessoas a gritar, perante o cenário de destruição provocado pelo acidente.

Segundo a agência de notícias Nova China, uma segunda explosão ocorreu quando o camião-cisterna entrou dentro de uma oficina.

Os serviços de resgate continuam as operações de busca, ao longo deste domingo, segundo fontes das autoridades de segurança locais.

Os acidentes rodoviários são frequentes na China, onde as regras de trânsito são muitas vezes desrespeitadas, estando na origem de quase 90% dos acidentes que provocam mortes e feridos, segundo as estatísticas oficiais.