Explosão em edifício de escritórios em Atenas provoca pelo menos três feridos

Incêndio aconteceu no centro de Atenas, perto do antigo templo de Zeus

Uma violenta explosão, esta quarta-feira de manhã, danificou um edifício de escritórios e causou ferimentos em pelo menos três pessoas no centro de Atenas, perto do antigo templo de Zeus, de acordo com bombeiros citados pelos 'media' gregos.

Vídeos divulgados pelos 'media' mostram a fachada do edifício muito danificada e vidros partidos, num local que fica a cerca de 200 metros do antigo templo de Zeus, após uma forte explosão que foi ouvida em toda a cidade capital da Grécia.

A causa da explosão ainda está a ser investigada, mas os 'media' gregos estão a citar corporações de bombeiros que referem a possibilidade de ter havido uma fuga de gás, enquanto equipas de salvamento estão dentro do edifício, tentando encontrar mais vítimas.