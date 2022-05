Explosão em edifício no centro de Madrid faz pelo menos 14 feridos

O jornal espanhol VozPopuli divulgou um vídeo do local após a explosão

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas na sequência de uma forte explosão, ao final da manhã desta sexta-feira, no bairro de Salamanca, no centro de Madrid, avançou José Luis Martínez Almeida, presidente da Câmara Municipal de Madrid. A explosão aconteceu no último andar de um edifício.

Um desses feridos é uma pessoa que não tinha sido inicialmente localizada depois de ter sido projetada pelo impacto da explosão e de ter caído num pátio, de acordo com o autarca, citado pela agência espanhola EFE. Os serviços de emergências de Madrid, por seu lado, tinham informado às 14h42 locais (menos uma em Lisboa) que 13 pessoas tinham ficado feridas e três tinham sido transportadas para o hospital.

Os jornais espanhóis, para já, dizem que as vítimas têm apenas ferimentos leves e estão a ser assistidas num posto médico, instalado no local pela Proteção Civil. A rádio espanhola Cadena Ser afirma que as equipas de resgate ainda estão dentro do prédio, em busca de possíveis vítimas.

Algumas pessoas tiveram de ser resgatadas através das janelas e terraços do prédio, pelos bombeiros. Tudo indica que a explosão foi provocada por uma concentração elevada de gás no edifício.

Segundo o El País, que cita os bombeiros de Madrid, o edifício com quatro andares está "muito danificado" e há "inúmeros danos em veículos estacionados" na zona.

Uma escola, perto desta zona, foi evacuada por segurança, embora não existam relatos de feridos. A Polícia Municipal de Madrid encerrou, entretanto, o trânsito na zona para facilitar o trabalho dos serviços de emergência.

*Notícia atualizada às 14h54