Explosão em fábrica pirotécnica na Índia faz 19 mortos e 34 feridos

Índia © Jagadeesh NV/EPA

Por Lusa 13 Fevereiro, 2021 • 10:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O mais recente balanço da explosão, na sexta-feira, numa fábrica de pirotecnia no sul da Índia aponta para 19 mortos e 34 feridos, indicaram hoje as autoridades locais.

Um responsável local, R. Kannan, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), admitiu que o total de vítimas mortais pode subir significativamente nas próximas horas, sublinhando que, entre os feridos, há vários em estado crítico, com queimaduras graves.

No momento da explosão encontravam-se a trabalhar na fábrica 74 pessoas.

Segundo noticia a imprensa indiana, a fábrica não estava autorizada legalmente para laborar.

O portal de notícias The NewsMinute adiantou que o proprietário da fábrica pirotécnica está desaparecido, enquanto a polícia prossegue as investigações para determinar as causas do acidente.

O incidente ocorreu às 13h30 locais (9h00 em Lisboa) de sexta-feira, com as primeiras investigações a sugerirem que os trabalhadores da fábrica estavam a misturar vários componentes químicos necessários para a produção de artefactos pirotécnicos quando ocorreu a explosão.

O fogo foi, entretanto, extinto pelos bombeiros, acrescentou.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou solidariedade para com os familiares das vítimas mortais e anunciou que irão ser dadas compensações económicas aos que foram afetados pela "tragédia".

Os deslizamentos de terra, incêndios e outros acidentes industriais são comuns na Índia, muitas vezes devido à infraestrutura deficiente e má manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no setor de construção.

Em janeiro deste ano, 24 pessoas morreram num desabamento num crematório municipal durante um funeral no norte do país, desencadeando a indignação de centenas de pessoas que denunciaram a precariedade das obras municipais.

Também no mês passado, dez bebés morreram num incêndio num hospital no oeste da Índia, que trouxe muitas críticas pela negligência em relação às medidas de segurança.

Segundo os últimos dados oficiais disponíveis, referentes a 2018, nesse ano ocorreram 13.099 incêndios em edifícios governamentais, escolas, residências e outros locais na Índia, nos quais 12.748 pessoas morreram e 777 ficaram feridas.