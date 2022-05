Explosão em Havana faz oito mortos, autarca de Setúbal não vai ser ouvido na AR e outros destaques TSF

© AFP

Por TSF 06 Maio, 2022 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma forte explosão, causada por uma fuga de gás, destruiu parcialmente o hotel Saratoga, no centro de Havana, em Cuba. O acidente provocou pelo menos oito mortos e três centenas de feridos. Até ao momento, as autoridades contabilizam dezenas de desaparecidos, numa altura em que os serviços de emergência continuam à procura de sobreviventes.

Em Espanha, s bombeiros de Madrid continuam as buscas para encontrar dois operários desaparecidos depois de uma forte explosão num edifício no bairro de Salamanca que provocou ferimentos em 17 pessoas, estando uma delas em estado grave.

Por cá, continua a polémica em Setúbal. No parlamento, a maioria socialista chumbou a audição do presidente da Câmara de Setúbal. Entretanto, o PSD apresenta uma moção de censura ao executivo da autarquia setubalense.

Já o Presidente da República pronunciou-se sobre este caso dos refugiados e defende que "tudo deve ser investigado". Por outro lado, o presidente do PSD, Rui Rio, diz ter ficado "estupefacto" com o chumbo de PS à audição do autarca de Setúbal.

Na próxima segunda-feira, os combustíveis vão voltar a subir: a gasolina terá um aumento de cinco cêntimos e o gasóleo de um cêntimo.

No que diz respeito à pandemia, a DGS revelou os números da semana de 26 a 2 de maio, que revelam um ligeiro aumento do número de novos casos.

Já sobre a hepatite aguda infantil, que a OMS considera ser "preocupante", o Governo confirmou a existência de mais dois casos suspeitos.

No topo da atualidade, continua a guerra na Ucrânia. As forças de Kiev dizem ter bombardeado uma fragata russa no mar Negro. Moscovo não confirma.

No desporto, destaque para o clássico deste sábado na Luz. Os treinadores de Benfica e FC Porto lançaram o jogo em que os dragões poderão festejar o título. Para isso, terão de pontuar frente ao rival da Luz.

No ténis, Carlos Alcaraz, de 19 anos, saltou para a ribalta. O jovem atleta bateu o veterano Nadal num torneio em Madrid.