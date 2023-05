Explosão de camião de transporte de oxigénio em Milão faz um ferido

Por Lusa/TSF 11 Maio, 2023 • 11:55 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos uma pessoa ficou ferida na sequência da explosão de um camião que transportava botijas de oxigénio no centro da cidade italiana de Milão e que provocou um incêndio e danos em edifícios localizadas nas imediações.

De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, o ferido é o condutor do veículo que transportava as botijas de oxigénio e que sofreu queimaduras ligeiras numa perna e numa mão.

Inicialmente, o jornal italiano avançou que a explosão teria feito pelo menos quatro feridos.

Segundo o mesmo jornal, um edifício, onde funcionava uma farmácia, foi atingido pelas chamas sendo que vários prédios da zona foram evacuados, incluindo um estabelecimento de ensino.

Vários testemunhos indicam ainda que inicialmente uma das botijas incendiou-se, o que terá provocado a explosão da carga no momento em que o camião circulava junto à Porta Romana, no centro de Milão.

Pelo menos quatro automóveis que se encontravam no local foram atingidos pelas chamas.

As autoridades policiais ainda não forneceram informações sobre a explosão.

* Notícia atualizada às 13h13