Explosão em petroleiro na Tailândia causa pelo menos um morto e quatro feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, devido a uma explosão esta terça-feira num petroleiro na província de Samut Songkhram, no oeste da Tailândia, que deixou ainda sete pessoas desaparecidas, informaram fontes oficiais.

Fontes do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres de Samut Songkhram disseram à agência noticiosa EFE que são ainda desconhecidas as causas da explosão no navio Smooth Sea.

Os tanques do petroleiro, com capacidade para 6.500 toneladas de crude, estavam vazios porque o navio estava em manutenção no porto do rio Mae Klong.

A explosão, que danificou várias casas próximas do porto, situado a cerca de 85 quilómetros a sudoeste da capital Banguecoque, começou num camião-cisterna às 09h17 (02h17 em Lisboa), segundo o jornal Bangkok Post.

O departamento da Marinha tailandesa disse que as equipas de emergência conseguiram controlar as chamas no espaço de uma hora e que teve início uma investigação para determinar a causa do incêndio.

Em julho de 2021, uma pessoa morreu e outras 33 ficaram feridas devido a uma explosão numa fábrica de produtos químicos perto de Banguecoque, forçando a retirada de mais de 1.800 pessoas.

Duas pessoas ficaram feridas em 2014 depois de um petroleiro ter explodido, causando um incêndio que se espalhou para um outro navio num porto no rio Mekong, que separa a província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, do vizinho Laos.