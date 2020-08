Explosão em porto do Texas faz dois mortos

© Andy Rain/EPA

Por Lusa/TSF 22 Agosto, 2020 • 21:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os corpos de dois tripulantes de um navio de dragagem foram encontrados este sábado, após uma explosão ocorrida na sexta-feira no porto de Corpus Christi, no Texas, avançou a Guarda Costeira norte-americana.

Dois outros membros da tripulação da embarcação "Waymon L Boyd" continuam desaparecidos, disse a guarda costeira num comunicado à imprensa.

A explosão ocorreu na sexta-feira às 08h00 locais (14h00 em Portugal) no porto de Corpus Christi, no sudoeste do Texas, e provocou seis feridos e quatro desaparecidos.

Segundo a Guarda Costeira, a explosão ocorreu quando a draga atingiu um oleoduto submerso.

Por seu lado, a administração do porto de Corpus Christi indicou que o incêndio ocorreu num 'pipeline' de gás natural, tendo os trabalhadores da empresa conseguido isolar a canalização.

"Os nossos pensamentos e orações vão para os tripulantes afetados e as suas famílias", disse Sean Strawbridge, diretor executivo do porto de Corpus Christi, em comunicado.

Strawbridge disse que está em curso uma investigação, mas "os esforços de busca e resgate são a primeira prioridade".

"Não ficará claro por algum tempo a causa deste acidente, e quaisquer declarações definitivas em contrário seriam prematuras", disse Strawbridge.