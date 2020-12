Explosão em refinaria na África do Sul provoca grande incêndio

Explosão em Durban © Reprodução Twitter

Por Lusa 04 Dezembro, 2020 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma explosão numa refinaria de petróleo na cidade de Durban, na África do Sul, às primeiras horas da manhã, causou um grande incêndio, originando colunas de fumo negro.

De acordo com a imprensa local, pelo menos seis pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar por inalação de fumos, tendo o incêndio atingido um edifício de apartamentos situado perto da refinaria.

As autoridades ainda não informaram sobre as causas que provocaram a explosão.

A refinaria está localizada perto do porto de Durban e pertence à Engen, companhia sul-africana de petróleos.

Trata-se da segunda refinaria mais importante do país com uma capacidade para produzir 120 mil barris de petróleo por dia, de acordo com a Engen.