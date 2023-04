Explosão em São Petersburgo mata blogger militar pró-Kremlin. Há pelo menos 19 feridos

© Olga Maltseva/AFP (arquivo)

Uma explosão num café em São Petersburgo, na Rússia, fez um morto e pelo menos 19 feridos. A vítima mortal é um conhecido blogger pró-Kremlin.

A notícia foi avançada pela agência russa TASS, citada pela Agence France-Presse (AFP).

O blogger militar Vladlen Tatarsky é a única morte provocada pela explosão de uma alegada bomba num café da segunda maior cidade russa.

"Uma pessoa morreu no incidente. Era o correspondente militar Vladlen Tatarsky", disse o ministro russo do Interior, citado pela agência Interfax.

A TASS citou uma fonte das autoridades russas que afirma que a explosão foi "causada por um dispositivo explosivo improvisado escondido dentro de uma estátua dada a Tatarsky como um presente".

Tatarsky, cujo verdadeiro nome é Maxim Fomin, tem mais de 500.000 seguidores no Telegram e é a favor da campanha da Rússia na Ucrânia.

A explosão ocorreu no "Street Food Bar No. 1", no centro da cidade.

Um grupo chamado Cyber Front Z, que se refere a si próprio nos meios de comunicação social como "as tropas de informação da Rússia", disse que tinha contratado o café para a noite.

"Houve um ataque terrorista. Tomámos certas medidas de segurança, mas infelizmente não foram suficientes", disse o grupo em Telegram.

"Condolências a todos os que conheciam o excelente correspondente de guerra e ao nosso amigo Vladlen Tatarsky", disse o grupo.

O Tatarsky, de 40 anos, esteve na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, que a Rússia afirma ter anexado e que é atualmente controlada, na sua maioria, por tropas russas.

O Ministério do Interior disse que a polícia foi chamada ao local da explosão às 18h13 horas (15h13 em Portugal continental) e que as autoridades estavam a investigar o local.

Notícia atualizada às 18h20