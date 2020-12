Explosão no centro de Nashville nos Estados Unidos foi "ato intencional"

As autoridades estaduais e federais estavam no local © Shawn Thew/EPA

A explosão que ocorreu esta sexta-feira de madrugada no centro de Nashville, nos Estados Unidos, que gerou destroços numa "ampla área" e fez tremer prédios, foi "um ato intencional", segundo a polícia local.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a polícia considera que a explosão no centro de Nashville no dia de Natal foi "um ato intencional".

O Departamento de Polícia de Metro de Nashville descreveu, através da rede social Twitter, que a explosão ocorreu às 06h30 de sexta-feira e que autoridades estaduais e federais estavam no local, assim como equipas de emergência, incluindo o corpo de bombeiros.

A explosão, que estará associada a um veículo recreativo que se encontrava estacionado, provocou fumo numa área conhecida como o coração turístico desta cidade norte-americana por estar repleta de bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.

Apesar de ter danificado vários edifícios, a explosão não terá causado feridos, de acordo com relato feito pelas autoridades de emergência à estação televisiva WKRN de Nashville.

Paralelamente, os bombeiros locais usaram também o Twitter para pedir aos residentes e outras pessoas que evitassem a área.

Vídeos publicados na rede social Facebook por moradores da zona mostram água a escorrer pelo teto de casa, som de alarmes e gritos de pessoas.

"Todas as minhas janelas estão destruídas. Parecia uma bomba", disse um morador Buck McCoy, citado pela AP.