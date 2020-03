Explosão ocorre próximo da embaixada dos EUA na Tunísia

A polícia impediu o atacante de avançar e vários ficaram feridos © Fethi Belaid/AFP

Uma explosão ocorreu próximo a embaixada norte-americana em Tunes esta sexta-feira, indicou o Ministério do Interior tunisino, enquanto os media locais falam num ataque suicida e em vários feridos.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), os meios de comunicação tunisinos estão a noticiar que um bombista suicida numa motocicleta desencadeou uma explosão perto da embaixada dos Estados Unidos na capital da Tunísia.

A rádio local Mosaique referiu que pelo menos cinco polícias ficaram feridos.

A explosão foi provavelmente um ataque que tinha como alvo a embaixada norte-americana, indicou a polícia no local à agência de notícias francesa AFP.

"Foi uma ação que ocorreu sem sucesso", disse um polícia, explicando que um atacante havia tentado entrar na embaixada dos EUA, que é protegida por barreiras da polícia.

A polícia impediu o atacante de avançar e vários ficaram feridos, acrescentou a mesma fonte policial, sem fornecer números específicos.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas a circular em pânico perto da embaixada, que fica no bairro de Berges du Lac, a cerca de dez quilómetros do centro de Tunes, onde a explosão ocorreu no final da manhã.

De acordo com a agência de notícias EFE, equipas de emergência e forças de segurança foram deslocadas para o local.