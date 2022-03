Reportagem TSF: Explosões em Lviv. Ataque com mísseis junto ao aeroporto

Lviv, Ucrânia © TSF

Por TSF 18 Março, 2022 • 08:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um ataque com mísseis atingiu, esta manhã, a zona do aeroporto de Lviv, a cidade ucraniana que, até ao momento, permanecia relativamente a salvo da ofensiva russa. Há relatos de explosões e descrições de uma densa coluna de fumo sobre a cidade.

Citado pela agência de notícias AFP, o presidente da Câmara de Lviv, Andriy Sadovyi, afirma que as forças russas destruíram uma oficina de manutenção de aeronaves que fica perto da fronteira com a Polónia.

O enviado especial da TSF à Ucrânia, Pedro Cruz, conta que quatro mísseis caíram, depois de terem soado as sirenes de alarme, mas que não há, para já, notícia de quaisquer mortos ou feridos.

Ouça aqui a reportagem em Lviv do enviado especial da TSF à Ucrânia, Pedro Cruz 00:00 00:00

A polícia e as equipas de emergência correram ao local e os civis estão a ser impedidos de passar, de carro, nos postos de controlo da estrada em direção ao aeroporto.

Situada a cerca de 70 quilómetros da fronteira com a Polónia, Lviv tem, até ao momento, escapado aos ataques militares da ofensiva russa - com a exceção de um ataque a uma base militar na zona oeste da cidade, que fez 35 mortos e 130 feridos, no último fim de semana.

A Rússia lançou, a 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 5,2 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,1 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA