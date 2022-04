Explosões no centro de Odessa. Ópera "sem marcas de bombardeamento."

O enviado especial da TSF à Ucrânia, Rui Polónio, esteve, na manhã desta segunda-feira, na zona da Ópera, em Odessa que se mantém "sem marcas de bombardeamento". "A Ópera está dentro da zona militar e habitualmente é inacessível aos jornalistas", mas esta segunda-feira foi dada permissão à comunicação social para "constatar que a Ópera não foi atacada". Inicialmente, foi avançada uma primeira informação que dava conta que o alvo das explosões podia ter sido a Ópera, mas a zona permanece intacta.

As tropas russas atingiram, na manhã de domingo, três depósitos de combustível e uma refinaria na região de Odessa, que alegadamente abastecia as tropas ucranianas, em Mikolaiv. Vários mísseis atingiram às 6h00, horário local (4h00 em Lisboa) a refinaria da cidade ucraniana de Odessa. O argumento utilizado pelo exército russo para justificar o ataque é de que "a refinaria servia para abastecer as tropas ucranianas em Mikolaiv", explica o enviado da TSF.

O exército russo, que já assumiu o ataque, voltou a atingir a zona central de Odessa, na última noite. Foram registadas quatro as explosões neste que é o terceiro ataque russo em menos de 48 horas, junto ao mar Negro.

Além das explosões, vários rockets foram intercetados, mas pelo menos dois atingiram a zona do porto comercial de Odessa, o maior da Ucrânia.

As explosões, na última noite, foram registadas próximas do centro da cidade de Odessa, "isso foi perfeitamente percetível", mas "não há informação exata do local", conta o enviado da TSF.

Ao contrário do que está a acontecer noutros locais, as autoridades de Odessa, "não dão informações sobre as atividades militares" e "não permitem acesso à maior parte dos locais, como hospitais, por exemplo". Esta prática está a dificultar a confirmação do que está a acontecer, adianta Rui Polónio, da TSF.

As autoridades ucranianas marcaram para as 16h00, horário local, (14h00 em Lisboa) uma conferência de imprensa para "dar mais detalhes sobre os ataques deste fim de semana".