Explosões no Líbano. Detidos 16 funcionários do porto de Beirute

As duas fortes explosões arrasaram vários prédios em Beirute © AFP

Por TSF/AFP 06 Agosto, 2020 • 20:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dezasseis funcionários do porto de Beirute foram detidos esta quinta-feira, dois dias após as violentas explosões que arrasaram a zona portuária da capital do Líbano. A informação está a ser avançada pela agência France-Press, que cita fonte judicial.

As explosões, provocadas por nitrato de amónio, fizeram pelo menos 137 mortos e mais de 5000 feridos. O Governo libanês estima que o acidente tenha deixado mais de 300 mil pessoas desalojadas.

As violentas explosões deverão ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos no porto da capital libanesa.

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, revelou que cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio estavam armazenadas no armazém do porto de Beirute que explodiu.