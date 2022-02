Explosões ouvidas em Kiev e Kharkiv. Biden fala com aliados esta segunda-feira

O anúncio das negociações na região da fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia surge depois de uma chamada telefónica entre os Presidentes ucraniano e bielorrusso. A Ucrânia lamenta no Twitter a destruição do Antonov An-225, o maior avião do mundo.