Explosões ouvidas em Kiev e Kharkiv. Míssil atinge prédio residencial em Chernihiv

Foram ouvidas explosões nas duas maiores cidades da Ucrânia, Kiev e Kharkiv, de acordo com o serviço ucraniano de comunicações especiais.

"Explosões foram ouvidas foram ouvidas outra vez em Kiev e Kharkiv. Antes disso, a capital ucraniana tinha estado calma durante várias horas", disse o serviço na rede social Telegram.

O mesmo organismo revela que um míssil atingiu um prédio residencial no centro de Chernihiv, cidade que se situa a 150 quilómetros de Kiev, o que causou um incêndio.

"Um míssil atingiu um prédio residencial no centro de Chernihiv. Um fogo deflagrou nos dois pisos mais baixos. O número de feridos é desconhecido", revelou na mesma rede social.

O acontecimento confirma o aviso feito pelo The Kyiv Independent, no qual se alertava para a possibilidade de existir um ataque à cidade.

