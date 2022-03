Explosões perto de Lviv fazem pelo menos cinco feridos

© Aleksey Filippov/AFP

Pelo menos três explosões causadas por mísseis russos foram este sábado ouvidas perto da cidade de Lviv, a maior do oeste da Ucrânia, e causaram cinco feridos, de acordo com as autoridades locais.

De acordo com o governador da região, Maxym Kozytsky, foram ouvidas "três poderosas explosões perto de Lviv", estrondos acompanhados pelas sirenes de aviso que se ouvem pela cidade, localizada a cerca de 70 quilómetros da fronteira com a Polónia.

Os ataques atingiram um bairro no leste da cidade, Lytchakivsky, e de acordo com a agência France-Presse, são visíveis chamas e grandes colunas de fumo perto do bairro.

