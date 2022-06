Extradição de Assange para os Estados Unidos aprovada por Governo britânico

Julian Assange © AFP (arquivo)

O Governo britânico aprovou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, para ser julgado por acusações de espionagem, segundo a agência de notícias France-Presse.

Em abril, o tribunal britânico de Westminster autorizou a transferência do fundador do Wikileaks. Esta sexta-feira, o Governo de Londres, que tem a última palavra em casos de extradição, confirmou a decisão.

A ministra do Interior britânica, Priti Patel, foi a responsável por dar luz verde à extradição de Assange, que agora tem duas semanas para recorrer. Se o recurso for recusado, o australiano de 50 anos será transferido para os EUA, onde enfrentará acusações de espionagem.

A justiça norte-americana quer julgar Assange pela divulgação no WikiLeaks, desde 2010, de mais de 700 mil documentos sobre as atividades diplomáticas e militares norte-americanas, que revelaram dados secretos sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão.

Se for considerado culpado, Julian Assange pode ser condenado a um máximo de 175 anos de prisão, mas existem organizações de defesa dos direitos humanos que denunciam a possível prisão como um ataque à liberdade de imprensa.

Sobre essas alegações, o governo norte-americano afirma que o australiano não é jornalista, mas sim um hacker, que colocou em perigo a vida de vários norte-americanos ao publicar documentos completos, sem qualquer edição.

O fundador da Wikileaks está detido em Londres desde 2019 após um exílio de sete anos na Embaixada do Equador.