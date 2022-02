Extrema-direita cresce em Espanha. Há mais espanhóis a votar no Vox do que no PP

© Photo by Daniel Prado on Unsplash

Por Joana Rei, correspondente em Madrid 20 Fevereiro, 2022 • 12:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pela primeira vez, o Vox, partido da extrema-direita, ultrapassa o Partido Popular (PP), em Espanha. De acordo com uma sondagem do jornal El Español, se as eleições fossem hoje, o Vox garantiria 20,9% das intenções de voto, contra 20,1% do PP.

Trata-se de uma diferença de quase um ponto que, ainda que não se traduza em maior número de deputados, é preocupante para os populares. O Vox conseguiria 78 deputados contra os 82 do PP, mas os populares perderiam 20 lugares no congresso, se compararmos os números com anteriores sondagens, onde o PP tinha vindo a crescer de forma sistemática.

Ouça aqui as explicações 00:00 00:00

Por trás desta queda acentuada, está a recente crise interna no partido. A luta entre o líder do PP, Pablo Casado, e a presidente da comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ameaça dividir o PP. Em causa está um contrato do governo regional com uma empresa de um amigo de Isabel Díaz Ayuso para comprar máscaras no pior momento da pandemia. A empresa recebeu um contrato sem concurso público no valor 1,5 milhões de euros.

Além disso, o irmão da presidente também está envolvido no negócio e recebeu uma comissão de mais de 280 mil euros pela gestão do material na China e o seu transporte até Espanha.

O partido acusa Ayuso de ter um comportamento que não é exemplar e fala mesmo de um possível caso de tráfico de influências. A presidente regional diz-se vítima de um processo de difamação e espionagem por parte dos próprios companheiros de formação.

No meio desta guerra interna, além do Vox, quem ganha é Pedro Sánchez. Se as eleições fossem hoje, diz o estudo do El Español, o socialista voltaria a ganhar com 25,9% dos votos e 106 deputados, mais três do que na última sondagem.