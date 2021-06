Extrema-direita fracassa em França

© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

A Reunião Nacional esperava ganhar várias regiões na segunda volta do sufrágio nas regionais em França. Mas não ganhou nem uma. Conta o LIbération na primeira página que o partido de Marine Le Pen saiu muito enfraquecido de uma votação marcada pela abstenção em massa e pela reeleição de todos os presidentes cessantes na França metropolitana.

O partido do presidente também não se saiu bem... daí a manchete do Fígaro: Macron, Le Pen, a dupla sanção. Há novos candidatos, potencialmente presidenciáveis, à direita: Xavier Betrand ganhou a região de Hauts-de-France com 53%, Valérie Pecresse conquistou Ille-de-France, Laurent Wauquiez foi triunfante em Auvergne-Rhône-Alpes. No editorial intitulado "tudo é possível", o diretor das redações Alexis Brezet escreve "jamais o jogo político esteve tão aberto"...

Na vizinha Espanha, vizinha de portugueses e franceses, o título na primeira página do El País é: "Le Pen fracassa perante a frente republicana nas regionais francesas"... Também na primeira página deste doário espanhol... "a homotransfobia avança no Leste"... associações LGBTI pedem medidas para travar ataques ao coletivo... um relatório da ILGA Europa faz o diagnóstico a duas Europas, uma a ocidente onde se protege a igualdade dos cidadãos. Na outra, especialmente a leste, há retrocessos.

No canto superior esquerdo, uma pequena foto de Cristiano Ronaldo, de braços levantados como quem pergunta aos céus como é possível nenhum daqueles 24 remates ter entrado... no título: "Bélgica deixa fora Portugal e passa aos quartos"...

O diário belga Het Nieuwsblad fala em thriller com final feliz... nas capas dos jornais belgas é o que mais se lê, que tensão, que sofrimento, que felicidade!