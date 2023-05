F-16 de Portugal para a Ucrânia? "Não está em cima da mesa"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho © Lusa

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reuniram, esta segunda-feira, em Bruxelas, e João Gomes Cravinho, o representante português, revelou aos jornalistas que se voltou a falar do apoio à Ucrânia e está a preparar-se o 11.º pacote de sanções, para "apertar o cerco" à Rússia.

"Falámos também da importância do diálogo com outras partes do mundo como a América Latina e África. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia foi de Lisboa para África. Tudo isto faz parte de uma estratégia extremamente importante de combate a narrativas falsas da Rússia em relação a outras partes do mundo", revelou Gomes Cravinho.

Apesar de, para já, Portugal não prever enviar caças F-16 para a Ucrânia, o país ofereceu-se para disponibilizar formação.

"Temos pilotos e formadores muito bons. A expectativa é que não sejam caças nossos. Neste momento não está em cima da mesa a doação de F-16 para a Ucrânia. Estamos abertos a ouvir os pedidos da parte ucraniana. Para já pediram-nos que considerássemos a formação", esclareceu o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Gomes Cravinho negou também que exista uma escalada da guerra na UE e garantiu que, neste momento, apenas se fala de medidas de defesa e não da adesão da Ucrânia ou da entrada da NATO na guerra.

"Estamos a falar de medidas de defesa. Um conjunto de países da UE tem vindo a apoiar a Ucrânia na sua defesa legítima, fornecendo apoio militar. Não há aqui nenhuma escalada", acrescentou.

