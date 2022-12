Fabcaro é o novo autor das histórias de Astérix

Fabcaro © Wikimedia Commons

As aventuras de Astérix e Obélix vão ter um novo autor. Fabrice Caro, mais conhecido como Fabcaro, vai passar dar vida à aldeia gaulesa.

A 40.ª publicação da banda desenhada será lançada a 26 de outubro de 2023, seguindo a tradição da publicação dos livros no outono dos anos ímpares, revelou a editora Albert René. Albert Uderzo vai acompanhar Fabcaro nesta aventura, continuando a ser o responsável por escolher que vai desenhar os quadradinhos.

Astérix e Obélix são as personagens principais de uma aldeia de corajosos gauleses criados por Uderzo e René Goscinny em 1959, sendo um sucesso de vendas desde então. "Astérix et le Griffon" foi publicado em 2021 e vendeu mais de 1,5 milhões de exemplares em dois meses. Fabcaro, de 49 anos, é o quarto autor das histórias, depois de Goscinny, Uderzo e Jean-Yves Ferri.

Em 2023 vai estrear "Asterix & Obelix: The Middle Kingdom", o quinto filme das personagens em imagem real. A longa-metragem vai contar com Guillaume Canet, a fazer de Astérix, Gilles Lellouche, no papel de Obélix, e ainda com a presença do futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic.