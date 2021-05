"Face ao conflito israelo-palestiniano, o embaraço de Joe Biden"

© Reprodução parcial da capa do jornal "Le Temps" (Suiça)

Por Ricardo Alexandre 19 Maio, 2021 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

El País: "Marrocos leva ao limite a tensão com Espanha" ... a chegada massiva de imigrantes a Ceuta, cerca de 8.000 desde segunda-feira, irrompeu ontem como uma crise diplomática. A MNE, Arancha González Laya, convocou a embaixadora marroquina em Madrid para expressar "rejeição" e "repulsa" pelo desleixo com o controlo das fronteiras, enquanto Rabat a convocava para consultas. A meio da tarde de ontem Marrocos lá meteu a polícia anti motim do seu lado da cerca de fronteira com o enclave de Ceuta, diminuindo o fluxo migratório. Escreve o El País...

O Presidente do Governo, Pedro Sánchez, disse que "a segurança será defendida pelo Governo de Espanha em todos os momentos, sob qualquer circunstância e com todos os meios necessários ", disse. O Executivo posicionou cerca de 3.000 militares nos pontos de entrada. A UE deu o apoio à Espanha e a agência europeia Frontex ofereceu-se para reforçar a segurança nas fronteiras.

No ABC, "governo incapaz de responder à chantagem de Rabat", isto é, do governo de Marrocos.

No Vanguardia, Marrocos põe em cheque Ceuta e Sanchez coloca o exército.

No USA Today... Democratas pressionam para mudar a posição dos EUA A violência mortal em Israel e Gaza não é apenas uma crise urgente de política externa para o presidente Joe Biden. É também um debate político intenso em Washington, com os democratas cada vez mais divididos sobre o apoio tradicional dos Estados Unidos a Israel...

No Jerusalem Post, "Deif na mira do IDF enquanto o mundo pressiona pelo cessar-fogo"...

No Times of Israel, "As IDF tentaram duas vezes, mas não conseguiram matar o chefe militar do Hamas, Muhammad Deif. Israel diz que atirou contra o líder terrorista e que as forças de segurança israelitas já o tinham tentado matar pelo menos cinco vezes, deixando-o quase paralisado.

No Haaretz, também de Israel, "Políticos, diplomatas querem acabar com a guerra de Gaza, mas PM quer uma grande vitória"... o objetivo estratégico da Operação Guardiões das Muralhas, a campanha militar atual na Faixa de Gaza, conforme explicado pelos políticos às Forças de Defesa de Israel, era fortalecer a dissuasão de Israel contra o Hamas em Gaza e restaurar a calma e a estabilidade da segurança. O governo não instruiu o exército a esmagar o governo do Hamas em Gaza ou a mudar fundamentalmente a situação na Faixa. A diretriz política para o IDF fala em impor um preço significativo ao Hamas e reduzir as capacidades do movimento.

O Iran Daily, em Teerao, diz que os Grupos de resistência palestinianos - cinco - agradecem com mensagens ao líder do Irão pela posição firme em apoiar a Palestina.

O Le Temps da Suiça tem um cartoon que vale a pena... vemos Joe Biden dentro da Sala Oval da Casa Branca a olhar lá para fora, para uma manifestação onde há gente a empunhar um cartaz com a frase "Palestinian Lives Matter", as vidas palestinianas contam... face ao conflito israelo-palestiniano, o embaraço de Joe Biden, escreve-se no título por cima do desenho na primeira página do diário helvético.

No jornal de Angola na manchete e no artigo na página dois... Fran­ça mo­bi­li­za apoi­os pa­ra a pro­du­ção de va­ci­nas em Áfri­ca... Ao discursar na abertura da Cimeira França-áfrica sobre financiamento às economias africanas, que contou com a presença de João Lourenço, Macron "lamentou o facto de África ser, neste momento, o continente com menos vacinas contra a Covid-19, razão pela qual insistiu na necessidade de financiamento para acudir esta e outras situações que enfermam o continente".