Facebook anuncia plano para proteger eleições dos EUA da desinformação

A empresa tecnológica Facebook anunciou um plano para "proteger o processo democrático" das próximas eleições presidenciais norte-americanas, nomeadamente da desinformação e de interferências estrangeiras. A partir de agora, os artigos ou vídeos considerados como "falsas informações" por jornalistas independentes serão assinalados como tal.

O Facebook, muito criticado por não ter antecipado as manipulações e a alegada interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2016, pretende agora com este plano lutar contra as informações falsas, ameaças de novas interferências estrangeiras nas eleições presidenciais norte-americanas em 2020 e proteger as contas dos candidatos e dos políticos eleitos.

A empresa está a intensificar os esforços para recuperar a confiança do público e das autoridades, depois de no ano passado ter estado envolta em polémica com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de milhões de utilizadores da rede social, sem consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, favorecendo a campanha do Presidente norte-americano, Donald Trump.

A 5 de setembro, os números de telefone ligados a mais de 400 milhões de contas do Facebook, que tinham sido armazenados de forma irregular foram expostos 'online', na mais recente violação da proteção de dados do grupo norte-americano, indicou o site TechCrunch.

Em julho, o regulador norte-americano impôs uma multa recorde de cinco mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros) ao Facebook por "ter enganado" os utilizadores da rede social sobre a capacidade de controlar a confidencialidade dos dados pessoais.