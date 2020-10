Gripe é mais letal do que Covid-19? Facebook apaga post de Trump

Donald Trump, Presidente dos EUA © Alex Edelman/AFP

O Facebook apagou, esta terça-feira, uma publicação de Donald Trump em que o Presidente norte-americano afirma, falsamente, que a Covid-19 é menos mortal do que a gripe sazonal. Andy Stone, porta-voz da rede social, confirmou que a empresa removeu a publicação por violar as regras de desinformação sobre o novo coronavírus.

Mais uma vez, Trump vem desvalorizar a gravidade do vírus, mesmo enquanto luta contra a doença. O Twitter, por sua vez, optou por não apagar o post, mas anexou uma mensagem ao tweet que explica que a publicação viola as regras da empresa sobre a disseminação de informações enganosas relacionadas com a Covid-19.

Em agosto, o Facebook e o Twitter já tinham removido um post do Presidente norte-americano por conter falsas informações sobre a doença. A publicação tinha um vídeo de Trump durante uma entrevista à Fox News no qual falsamente afirmava que as crianças são "quase imunes" ao vírus.