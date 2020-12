Facebook encerra redes de perfis falsos de "indivíduos associados ao Exército francês"

Por Lusa 15 Dezembro, 2020 • 23:31 Partilhar este artigo Facebook

A rede social Facebook anunciou esta terça-feira, em comunicado, ter encerrado três redes de computadores que continham perfis falsos e estavam acusadas de conduzir operações de interferência em África e no Médio Oriente.

Os participantes nessas redes, operadas a partir da Rússia (duas) e de França (uma), utilizavam perfis falsos para realizar essas operações.

A empresa liderada por Mark Zuckerberg adiantou ter encontrado "ligações com indivíduos associados ao Exército francês" na rede sediada em França, que interferiu sobretudo com a Argélia, no norte de África, com a Costa do Marfim, o Burkina Faso, a Costa do Marfim e o Níger, na África Ocidental, e o Chade e a República Centro-Africana, no 'coração' do continente.

"Embora as pessoas por detrás disso tenham tentado esconder sua identidade, a nossa investigação encontrou ligações a pessoas associadas aos militares franceses", esclareceu o comunicado.

Na rede francesa, o Facebook afirmou ter removido 84 contas, seis páginas, nove grupos na rede social homónima e ainda 16 contas na rede social Instagram.

Questionado pela agência de notícias France-Presse, o Estado-Maior francês ainda não comentou o assunto.