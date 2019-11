Facebook, Instagram e Messenger estão com problemas

No Instagram muitos utilizadores estão impossibilitados de publicar fotografias e de responder a mensagens privadas © DR

As aplicações do Facebook, Instagram e Messenger estão a registar falhas em todo o mundo. Ao El País , um porta-voz da empresa Facebook admitiu que a plataforma está a "trabalhar para devolver as coisas à normalidade".

O site Down Detector, onde se regista a atividade de, por exemplo, "rede móvel, linhas aéreas, transporte público e serviços online", reúne relatos que se iniciaram às 12h00 desta quinta-feira. As falhas nas três aplicações de Mark Zuckerberg ainda não foram resolvidas.

No Instagram, segundo aponta o site Down Detector, muitos utilizadores estão impossibilitados de publicar fotografias e de responder a mensagens privadas. Também se detetaram erros no carregamento da página principal e histórias, e o Google Trends lista a expressão "Instagram com problemas" como a mais procurada nas últimas horas.

Já no Facebook, os problemas são ao nível do login e carregamento de páginas, e o Messenger, também com problemas, está a ter dificuldades em processar e entregar certas mensagens.