Facebook retira vídeo onde candidato republicano diz querer "caçar" adversários

O Facebook removeu um vídeo da campanha do candidato republicano ao Senado do Missouri, Eric Greitens, onde este surge a exibir uma espingarda e a declarar que está a caçar RINOS (republicanos só de nome).

Eric Greitens, ex-governador do Estado norte-americano do Missouri, surge ladeado por uma unidade tática, junto a uma casa, enquanto sussurra: "O RINO alimenta-se de corrupção e está marcado pelas listas da cobardia".

O republicano, que renunciou ao cargo de governador em 2018, usou no vídeo uma expressão de escárnio que o ex-presidente Donald Trump e os seus aliados usam para rotular os membros do partido que são moderados.

Depois, a equipa tática armada atravessa a porta da frente e atira o que parecem ser granadas de fumo, com Greitens a entrar numa sala vazia entre o fumo para referir: "Junte-se à equipa do MAGA [slogan de Donald Trump, Make America Great Again]. Obtenha uma licença de caça RINO".

A rede social Facebook referiu que o vídeo foi removido por "violação das políticas que proíbem violência e incitação à violência".

Já o Twitter assinalou que a publicação de Eric Greitens violou as suas regras sobre comportamento abusivo, mas que manteve o vídeo por este ser "do interesse público", embora tenha limitado a sua partilha.

Esta ação de campanha de um candidato republicano surge num momento em que está lançado o debate sobre o controlo de armas no país, devido aos tiroteios em massa fatais e ameaças a funcionários de governo.

Há duas semanas, um homem com uma arma e faca foi detido perto da casa do juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, depois de ameaçar matar o magistrado, enquanto um atirador matou um juiz jubilado do condado de Wisconsin, antes de se suicidar com uma lista onde tinha os nomes da governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, do líder republicano do Senado, Mitch McConnell, e do governador de Wisconsin, Tony Evers.

No domingo, o deputado republicano Adam Kinzinger, de Ilinóis, um dos dois republicanos que integram a comissão da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio, de 06 de janeiro de 2021, disse que recebeu recentemente uma carta em sua casa com ameaças de morte contra si e a sua família.

Greitens está entre os candidatos republicanos para uma primária que se prevê altamente competitiva em 2 de agosto, que servirá para preencher a vaga deixada em aberto pelo senador republicano Roy Blunt.

A campanha não tem decorrido da melhor maneira e foi abalada pelas alegações de violência doméstica por parte da ex-mulher, prestadas em março durante um processo sobre a custódia dos filhos.

O ex-governador negou veementemente as acusações, mas estas estão a perseguir o candidato que renunciou em 2018, durante uma investigação criminal em que foi acusado de ter um caso extraconjugal com a sua cabeleireira e de lhe ter tirado uma foto comprometedora para evitar que esta torna-se público o caso.

Os outros candidatos republicanos na corrida ao Senado naquele Estado já condenaram o vídeo.