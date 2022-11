"Fachada de falsa unanimidade." Opositor de Putin garante que nem todos os russos apoiam invasão

Vladimir Kara-Murzá foi detido em abril © Natalia Kolesnikova/AFP

O opositor do regime russo, Vladimir Kara-Murzá, preso desde abril, garantiu esta sexta-feira que a invasão da Ucrânia não tem apoio de todos os russos e pediu que seja rejeitada "a fachada de falsa unanimidade" anunciada pelo Kremlin.

Em discurso lido em Genebra pela sua mulher, que recebeu em seu nome o prémio de direitos humanos da organização não-governamental UN Watch, Kara-Murzá lembrou ainda que, antes da invasão à Ucrânia, já tinha chamado a atenção para a situação dos presos políticos na Rússia, num discurso que fez no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"Esse problema atingiu proporções de crise. A Rússia de Vladimir Putin acaba de superar a União Soviética em número de presos políticos e o segmento que mais cresce é o dos opositores à guerra de Putin contra a Ucrânia", acusou o ativista.

Segundo o opositor de Putin, mais de 19 mil pessoas foram detidas pela polícia russa desde fevereiro em diferentes protestos contra a guerra, das quais 5.000 enfrentam, como ele, processos administrativos ou criminais.

"Dezenas de pessoas continuam presas: jornalistas, advogados, artistas, sacerdotes, políticos, militares", enumerou o opositor do regime de Vladimir Putin, destacando que todos permanecem presos por "negarem ficar em silêncio perante a atrocidade".

Por isso, dedicou-lhes o prémio recebido esta sexta-feira, na Suíça, após descrevê-los como "as vozes de uma Rússia melhor, mais livre e com mais esperança".

"Espero que quando as pessoas do mundo livre pensarem e falarem do nosso país não se recordem apenas dos cleptocratas, dos abusadores e dos criminosos de guerra do Kremlin, mas também de nós, que os enfrentamos", insistiu.

Kara-Murzá, que escrevia colunas críticas para com o regime do presidente russo, Vladimir Putin, em meios de comunicação norte-americanos como o Washington Post, decidiu voltar à Rússia em abril, após o início da guerra na Ucrânia.

Em 11 de abril foi preso por, alegadamente, difundir informações falsas sobre o exército russo durante um discurso que fez na Câmara dos Representados do Arizona, no mês anterior.

Em outubro, segundo um dos seus advogados, foi acusado de alta traição por criticar publicamente as autoridades russas no estrangeiro, um crime punível na Rússia com penas de 12 a 20 anos de prisão.