Falta oxigénio em Los Angeles. Ambulâncias não levam para o hospital quem tem poucas chances de sobreviver

© Apu Gomes/AFP

Por Carolina Rico 06 Janeiro, 2021 • 09:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os serviços de saúde da costa Oeste e sul dos Estados Unidos estão a entrar em rutura. No Condado de Los Angeles, na Califórnia, os hospitais estão a ficar sem meios para socorrer doentes com Covid-19.

Falta oxigénio para administrar a quem chega às urgências com falta de ar, pelo que apenas os doentes em estados mais grave, com níveis de saturação inferiores a 90%, estão a recebe-lo, escreve esta quarta-feira o Washington Post.

As ambulâncias têm instruções explícitas para não levar para o hospital quem tem poucas chances de sobreviver. Neste caso, os paramédicos devem socorrer as vítimas e declarar a morte no local.

E apesar de os hospitais estarem sobrecarregados, muitos pacientes não podem receber alta porque não há garrafas de oxigénio portáteis suficientes para levarem para casa.

Nos hospitais da Califórnia faltam ainda ventiladores e camas e nas unidades de cuidados intensivos, assim como espaço nas morgues.

As consequências das festas de Natal e Ano Novo ainda não se fazem sentir em pleno e os Estados Unidos estão já a atravessar a pior fase da pandemia até ao momento, escreve o jornal.

Os números de novas mortes e contágios diários e cresceram 20% na última semana. Na terça-feira, foram registadas mais 250.173 infeções e 3.936 mortes em 24 horas. Há 131.000 pessoas hospitalizadas devido à Covid-19 no país, um número recorde desde o início da pandemia.

O processo de vacinação também está a ser mais lento do que se esperava: a administração Trump garantiu que até ao final de 2020 pelo menos 20 milhões de norte-americanos receberiam a primeira dose da vacina, mas até ao momento apenas 4.6 milhões foram vacinados.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19