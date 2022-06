Falta de meios na ASAE e a marcha-atrás da Carris Metropolitana e outros destaques TSF

Felgueiras, 21/05/2020 - Uma brigada da ASAE, efectuou esta tarde em Felgueiras uma acção de fiscalização para a comercialização indevida de máscaras comunitárias de proteção ao COVID-19. (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

Por TSF 07 Junho, 2022 • 13:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante a manhã desta terça-feira, a Ucrânia afirmou que a Rússia mantém 2500 prisioneiros em Azovstal e Moscovo acusou EUA de realizarem ciberataques contra "infraestrutura crítica". Acompanhe as mais recentes notícias do 104.º dia de Guerra na Ucrânia na TSF.

A associação sindical dos funcionários da ASAE acusou o inspetor-geral de deixar "o organismo definhar". Em comunicado, a associação denunciou a extinção de áreas de especialização, entre elas, a área da segurança alimentar.

Durante esta terça-feira, ASAE anunciou que levantou, nos últimos quatro anos e meio, mais de 1500 processos-crime e apreendeu mais de 2,5 toneladas de alimentos, com o queijo a liderar as apreensões deste ano.

Após serem conhecidas perturbações no funcionamento da Carris Metropolitana, os serviços vão, durante 15 dias, ser retomados com os antigos serviços e horários da operadora anterior, a TST. Durante este período, a Alsa Todi irá "dar a formação necessária aos trabalhadores, para que possam depois fazer os novos serviços e os novos horários", acrescentou.

Em 2022, já morreram 13 mulheres vítimas de violência doméstica este ano, em Portugal, quase tantas como em todo o ano passado, revelou o Jornal de Notícias. Em 2021, foram 16 as mulheres mortas às mãos dos maridos ou namorados.

Um estudo publicado na revista científica New England Journal of Medicine, revelou que uma dose por semana de um medicamento recentemente aprovado pelo regulador norte-americano, Food and Drug Administration (FDA), para tratar a diabetes tipo 2 pode também ajudar os adultos que não sofram da doença a perder peso.