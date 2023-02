Família com três crianças resgatada após 38 horas nos escombros na Síria

© Reprodução Twitter

Mais de 36 horas depois do primeiro grande sismo a atingir a Turquia e Síria, continuam a ser retiradas pessoas com vida dos escombros. Um vídeo divulgado esta quarta-feira mostra o momento em que duas crianças foram encontradas, presas sob os detritos da sua casa desmoronada na pequena localidade de Besnaya-Bseineh, na Síria.

"Tirem-me daqui, faço qualquer coisa por ti. Serei tua serva", ouve-se a criança mais velha dizer ao homem que a encontrou.

"Pull me out & I will do whatever you want, I will be your servant!" Syrian child saying to the rescuer, who comforting & protecting her little brother under the rubble in #Syria. This is terrible & heart breaking . #SyriaQuake #deprem #Turkey #TurkeyEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/bRJ2Gt5V4X - World Times (@WorldTimesWT) February 7, 2023

Segundo a CNN, o pai das duas crianças conta que ele, a mulher e os três filhos estavam a dormir quando o sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter abalou a Síria. Todos acabaram por ser resgatados com vida.

"Sentimos o chão tremer e começaram a cair pedras sobre a nossa cabeça. Ficamos dois dias debaixo dos escombros". As equipas de resgate ouviram os pedidos de ajuda "fomos resgatados, eu a mina mulher e as crianças. Graças a Deus estamos todos vivos e agradecemos a quem nos salvou."

A rapariga chama-se Mariam e a criança mais nova (não se refere se é um rapaz ou uma rapariga) Ilaaf, que na língua islâmica significa "proteção". Ambas foram levadas para o hospital.