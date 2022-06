Farmacêutica norte-americana limita venda de pílula do dia seguinte

A CVS limitou a venda da pílula do dia seguinte a três por transação © Mandel Ngan/AFP

A rede farmacêutica norte-americana CVS limitou esta terça-feira a venda da pílula do dia seguinte a três por transação, para evitar uma escassez do fármaco, após a decisão do Supremo Tribunal de revogar o direito ao aborto.

O grupo afirma, no entanto, ter nas suas lojas "grandes stocks" de Plan B e Aftera, dois produtos destinados a serem tomados até três dias após a relação sexual desprotegida e que visam prevenir a fecundação.

A pílula do dia seguinte é diferente das drogas abortivas, que terminam uma gravidez.

No entanto, "para assegurar um acesso justo e disponibilização permanente nas lojas, limitamos temporariamente a três" o número de caixas que podem ser compradas numa só transação, disse um porta-voz da cadeia numa mensagem enviada à agência France-Presse.

A Wallgreens, outra grande rede de farmácias nos EUA disse que não tem, "por enquanto", planos para impor restrições à venda de pílulas do dia seguinte.

Segundo o Wall Street Journal, a cadeia de supermercados Walmart também estará a limitar a venda de pílulas do dia seguinte a quatro ou seis caixas para pedidos com entrega até ao final do mês, mas não para os expedidos a partir do início de julho.