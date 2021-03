Fazer bebés é preciso: crise demográfica em França

© Reprodução parcial da capa do jornal Le Fígaro

No La Vanguardia, a eleição de Laura Borrás para presidir ao parlamento catalão abre a via ao governo entre a Esquerda Republicana e o Xunts pela Catalunha...

No Voz da Galiza há milhões, sete mil milhões para ajudas diretas aos pequenos e médios empresários e trabalhadores independentes. Os fundos do governo vão ser para cobrir gastos fixos e dívida... o dinheiro vai ser transferido para os governos autónomos mas fiscalizado a partir do ministério das finanças...

No El País, logo na página 2, ficamos a saber que as resistências de França e Áustria bloqueiam o acordo com o Mercosur...Paris e Viena entendem que o acordo mina os objetivos climáticos da União Europeia. Bruxelas procura desatar a ratificação do Pacto. Trata-se do maior acordo comercial jamais alcançado pelos 27. Fontes comunitárias dizem ao El País que a coisa não deve ter solução até às eleições em França no próximo ano...

Na capa do jornal, além do caso político que divide a direita espanhola e põe em causa uma série de coligações, desde logo em Madrid... há também um príncipe, Guilherme, William, o irmão de Harry, a dizer que a família... real britânica... "não é racista nem de longe"... mas lá longe, na América, há quem pense diferente...

Precisamente na América, Joe Biden vê a aprovação final do plano de estimulo à economia... 1.9 triliões, uma montanha de dinheiro que dava para cobrir de dólares o Grand Canyon. Chegam a partir deste fim-de-semana à caixa de correio dos americanos cheques de 1400 dólares por pessoa adulta, mais um crédito de 3600 por criança até seis anos de idade e de três mil por filhos dos 7 até aos 17 anos... há um seguro de desemprego de 300 dólares por semana, aí uns 250 euros semanais.

Fazer bebés é preciso... o Fígaro põe em manchete a "inquietude face à baixa de natalidade em França"... O número de nascimentos baixou nos últimos meses de forma espetacular. O diário parisiense aponta as razões: Covid, crise económica e recuo das políticas familiares explicam este fenómeno que... acelera. No editorial, Laurence de Chavette escreve sobre "as crianças esquecidas" e diz que o destino de um país está ligado à demografia desse país.

O Popular, jornal do estado de Goiás, no Brasil, diz que esse estado termina um ano de pandemia, como o segundo pior no país.

Na Folha de Pernambuco, há gente "para sempre na memória"... um ano após os primeiros casos confirmados no estado nordestino, a catedral de Olinda e Recife abre um memorial com fotografias enviadas por familiares que perderem os seus entes. A vigília de oração vai ser transmitida on-line.