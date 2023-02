FBI detém líder neonazi que planeava ataque a sistema elétrico de Baltimore

© Andri Tambunan/AFP

As autoridades federais norte-americanas detiveram duas pessoas, suspeitas de prepararem um ataque contra as infraestruturas energéticas da cidade de Baltimore, no estado de Maryland, entre as quais o fundador de um grupo terrorista neonazista na Flórida.

Brandon Russell, 27 anos, e Sarah Beth Clendaniel, de 34, foram presos na semana passada sob suspeita de planear um ataque, informou o Federal Bureau of Investigation (FBI).

"Os réus não estavam apenas conversando, mas tomando medidas para cumprir as suas ameaças e promover os seus objetivos extremistas", afirmou um agente especial do escritório do FBI em Baltimore, Maryland, Thomas Sobocinksi.

Brandon Russell é um dos fundadores de uma "organização terrorista neonazista" conhecida como Divisão Atomwaffen, de acordo com o Southern Poverty Law Center (SPLC).

Em 2017, Russell foi alvo de duas acusações de posse e armazenamento de explosivos na sua casa em Tampa, no nordeste da Flórida.

Em dezembro passado, houve dois ataques a tiros contra subestações da rede elétrica na Carolina do Norte e, nos últimos meses, ocorreram sabotagens semelhantes nos estados de Washington, Oregon e Nevada.