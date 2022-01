FBI diz que sequestro em sinagoga do Texas não foi ataque à comunidade judaica

O caso levou a uma maior proteção policial em várias sinagogas e instituições judaicas nas principais cidades © AFP

O FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, afirmou neste domingo que o homem que manteve reféns durante horas numa sinagoga do Texas estava focado numa questão específica e não na comunidade judaica.

O agente especial do FBI Matt DeSarno, que coordena este caso, adiantou não haver indicação imediata de que o homem estivesse incluído num plano mais amplo de ataques, mas admitiu que a investigação da agência "terá alcance global".

O Presidente dos EUA defendeu ser necessário denunciar "o antissemitismo e ascensão do extremismo" no país, apesar de ainda estar a aguardar detalhes sobre a motivação do sequestrador.

"Estou grato face ao trabalho incansável das forças de segurança, a todos os níveis, que agiu de forma cooperativa e corajosa para resgatar os reféns. Estamos a enviar amor e força aos membros da Congregação Beth Israel, Colleyville, e à comunidade judaica", afirmou Joe Biden no sábado à noite.

Biden quis "ser claro" para qualquer um que queira espalhar o ódio no país: "Vamos opor-nos ao antissemitismo e ao aumento do extremismo:"

Pouco antes, o chefe da polícia local já tinha indicado que os investigadores acreditavam que o suspeito estava centrado "numa questão que não ameaçava especificamente a comunidade judaica".

Um homem fez no sábado quatro reféns na sinagoga da Congregação Beth Israel, no estado norte-americano do Texas, tendo a operação durado mais de seis horas e o sequestrador exigido a libertação da sua irmã, uma neurocientista paquistanesa, suspeita de ter ligações a um grupo extremista islâmico, condenada por tentar matar militares norte-americanos e agentes do FBI enquanto se encontrava sob custódia no Afeganistão.

O homem acabou por ser morto pelas autoridades que ainda não informaram a forma como o fizeram.

O caso levou a uma maior proteção policial em várias sinagogas e instituições judaicas nas principais cidades nos Estados Unidos, tais como Dallas, Nova Iorque e Los Angeles, para detetar qualquer possível ameaça antissemita

A cientista paquistanesa cuja libertação foi exigida pelo sequestrador é paquistanesa, tem 49 anos, e chama-se Aafia Siddiqui, estando a cumprir uma pena de 86 anos de prisão num hospital-prisão em Fort Worth, perto de Dallas, nos Estados Unidos.

A sua libertação já tinha sido exigida por movimentos 'jihadistas'.

Formada nos Estados Unidos, Aafia Siddiqui foi a primeira mulher a ser suspeita de ter ligações à Al-Qaeda © AFP

Formada nos Estados Unidos, Aafia Siddiqui foi a primeira mulher a ser suspeita de ter ligações à Al-Qaeda nos Estados Unidos.

Aafia Siddiqui viajou para os Estados Unidos aos 18 anos, tendo ido morar com o irmão, e foi estudar na prestigiada universidade MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), em Boston, obtendo depois um doutoramento em neurociência pela Brandeis University.

Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, Siddiqui foi procurada pelo FBI na sequência das suas doações a organizações islâmicas e ligação à compra de óculos de visão noturna e livros de guerra, no valor de dez mil dólares (8700 euros).

Os Estados Unidos suspeitam que a cientista paquistanesa se juntou à Al-Qaeda nos Estados Unidos e depois regressou ao Paquistão, onde se casou com um membro da família de Khalid Sheikh Mohammed, um dos mentores dos ataques de 11 de setembro de 2001.