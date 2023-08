Feijóo conta com 33 votos da extrema-direita para ser primeiro-ministro de Espanha

Alberto Núñez Feijóo © Javier Soriano/AFP

Por Cátia Carmo 06 Agosto, 2023 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sem exigir a entrada no Governo, o Vox ofereceu ao PP o apoio dos seus 33 deputados à eleição de Alberto Núñez Feijóo para "evitar um Governo daqueles que procuram destruir os fundamentos da Constituição".

Esta a afirmação foi feita pelo partido de extrema-direita numa declaração em que reafirmou, tal como Santiago Abascal já tinha dito, que não será "um obstáculo para evitar um Governo de destruição nacional". Feijóo viu a oferta como um "avanço" depois de insistir que a sua aposta é num "acordo amplo e constitucional" para que o PP governe sozinho com o apoio ou abstenção do PSOE e do Vox.

"Aquilo que vos foi comunicado há pouco é um avanço. Primeiro, no sentido de reconhecer os resultados eleitorais e reconhecer a vitória eleitoral do Partido Popular. Segundo, um avanço no campo do constitucionalismo, penso que é necessário. A proposta que faço é uma proposta de um Governo único do Partido Popular com base num apoio amplo e constitucional. Continuar com as reformas que Espanha necessita, manter a Constituição em vigor em todo o território nacional e, claro, avançar como avançam os países da Europa na criação de emprego, no financiamento das pensões e a melhorar os serviços públicos. É disso que se trata governar. O resto é simplesmente resistir no poder. Não é governar, não é avançar", explicou Alberto Núñez Feijóo.

O Vox não quer um Governo apoiado pelos independentistas da Catalunha e do País Basco. Mesmo assim, com os deputados do PP e do Vox, Feijóo garante 171 lugares e fica a cinco da maioria absoluta.