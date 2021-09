Felipe VI destaca compromisso de Portugal na saúde com Centro do Cancro do Pâncreas

Felipe VI, Rei de Espanha © Rafa Alcaide/EPA

O Rei de Espanha, Felipe VI, destacou esta segunda-feira a inauguração do Centro do Cancro do Pâncreas Botton-Champalimaud, em Lisboa, como um símbolo do "compromisso" de Portugal no trabalho pela saúde e pelo bem-estar das pessoas.

"Este centro representa o firme compromisso de Portugal - e o espírito dos nossos países - para com o progresso e o bem-estar das pessoas", disse Felipe VI, numa curta passagem em português, retornando de seguida ao castelhano para elogiar o "ambicioso projeto" que visa reforçar o combate ao cancro do pâncreas: "É um ato de enorme transcendência para a ciência, para as nossas sociedades e para a saúde de todos os nossos cidadãos".

Num discurso proferido perante o primeiro-ministro, António Costa, a ministra da Saúde, Marta Temido, a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o monarca espanhol agradeceu o convite do chefe de Estado português e sublinhou ainda que se sente "sempre em casa" em Portugal, incluindo também a rainha Letizia neste sentimento.

Sem deixar de evidenciar o trabalho dos profissionais de saúde e dos investigadores, Felipe VI enfatizou a importância que este centro - o primeiro a nível mundial inteiramente dedicado ao cancro do pâncreas e com três blocos operatórios de tecnologia avançada, capacidade para 10 doentes por dia, 25 quartos de internamento e 15 de cuidados intensivos, dois laboratórios e 200 investigadores - vai ter no desafio contra a quarta causa de morte por cancro na Europa.

"A colocação em marcha de um projeto como este representa uma oportunidade para fazer avançar o conhecimento no campo do cancro do pâncreas. Cada nova evidência pode ser crucial. Cada pequeno passo é sempre importante. E o facto de que esta iniciativa conjugue esforços e capacidades, a investigação e a assistência, é também de grande relevância, já que permitirá recortar a distância entre a investigação e a sua traslação à prática clínica", frisou.

O rei de Espanha salientou que a aliança dos dois países "não é nova" e lembrou a participação ativa de ambos no Plano Europeu de Luta contra o Cancro, aprovado em fevereiro, em plena pandemia de Covid-19, que ambiciona implementar uma abordagem "integral" no combate ao cancro, assente em quatro pilares: prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e qualidade de vida dos doentes.

"A Europa, e dentro dela Portugal e Espanha, compartilham objetivos claros na luta contra o cancro do pâncreas. Estamos seguros de que a colocação em marcha deste centro é um verdadeiro estímulo para melhorar porque suporá um avanço substancial na gestão deste tumor letal. Beneficiará as nossas populações, inclusivamente a nível mundial", explicou, sentenciando que a "colaboração" é tão importante quanto a investigação no cancro.