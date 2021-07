"Felizmente já fui vacinado." Ministro da Saúde britânico infetado com Covid-19

Sajid Javid, ministro da Saúde do Reino Unido © AFP

Por Cátia Carmo 17 Julho, 2021 • 14:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, revelou este sábado através do Twitter que está infetado com o coronavírus.

"Esta manhã testei positivo à Covid-19. Estou à espera do resultado do meu PCR, mas felizmente já fui vacinado e os sintomas são leves. Por favor, certifiquem-se de que tomam a vossa vacina, se ainda não o fizeram", escreveu Sajid Javid no Twitter.

O Reino Unido registou, na sexta-feira, 51 870 novos casos, o valor mais alto desde 15 de janeiro, e 49 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Na quinta-feira o país tinha registado 48 553 novos casos e 63 mortes. Nos últimos sete dias, entre 10 e 16 de julho, a média diária foi de 40 mortes e 39 714 casos, o que corresponde a uma subida de 57,4% no número de mortes e de 34,9% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 592 entre 06 e 12 de julho, um aumento de 43,4% face aos sete dias anteriores.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19