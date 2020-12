"Filas enormes" e "escassez em supermercados". Motorista português passou Canal da Mancha

"Esta questão das 48 horas para podermos sair de Inglaterra... Ninguém estava a contar com isto" © EPA

Por Maria Miguel Cabo 21 Dezembro, 2020 • 11:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rogério Nunes saiu de Espanha com destino ao Reino Unido, com o camião carregado de frutas e legumes, mas, em França, Rogério Nunes esteve durante sete horas parado em Calais à espera de conseguir passar a fronteira.

Chegou às 22h00 à parte francesa e apenas às 05h00 atravessou a fronteira. Eram "filas enormes", descreve o motorista de veículos pesados, em declarações à TSF. "Para chegar ao porto, ou para chegar aos comboios, da autoestrada, ainda é alguma distância, e há camiões já parados na autoestrada", revela Rogério Nunes.

Do outro lado, o serviço está garantido, mas resta saber quando poderá regressar. "Agora vou entregar a mercadoria aqui, num supermercado inglês, e vou carregar. Só posso sair daqui na quarta-feira."

Ouça a conversa da jornalista Maria Miguel Cabo com Rogério Nunes. 00:00 00:00

As últimas notícias, relativas à evolução do coronavírus, admite, apanharam-no "de surpresa". "Esta questão das 48 horas para podermos sair de Inglaterra... Ninguém estava a contar com isto."

O motorista de pesados garante que as restrições provocadas pela nova variante do coronavírus no Reino Unido já começam a ter impacto nas rotinas do dia-a-dia. "As pessoas vão ao supermercado, já não podem comprar quatro couves, por exemplo. Já só podem comprar duas, porque as passagens estão tão demoradas... Essas coisas básicas, como couves, legumes e frutas já começam a escassear nos supermercados. Por isso já estão limitadas."

A quatro dias do Natal, Rogério Nunes já não tem esperança de chegar a horas para celebrar a quadra com a família. "Já perdi essa esperança, porque, para conseguir passar o Natal em Portugal, tinha de estar na parte francesa antes de terça-feira, para depois fazer o meu horário. Ainda tinha de fazer um descanso, e chegava no dia 24. Agora, assim, essa esperança já caiu por terra."

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19