Por Rita Carvalho Pereira 24 Abril, 2022 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Faz, este domingo, dois meses que o mundo mudou. As sirenes ecoaram em Kiev. Putin acabara de anunciar uma operação militar especial na Ucrânia. O pretexto? Desmilitarizar e desnazificar o país. "Libertar" a região do Donbass.

Momentos depois, ouvem-se explosões em várias cidades ucranianas. A partir daí, é um rol de acontecimentos que se vai desenrolando até onde agora estamos.

Zelensky declara a lei marcial. A Rússia toma controlo da central nuclear de Chernobyl. Ao fim do primeiro dia de guerra, pelas contas dos ucranianos, estavam já mortas 137 pessoas.

A Rússia garante que só bombardeia alvos estratégicos. A Ucrânia desmente.

Ao quarto dia de guerra, surgem imagens de uma coluna de tanques russos, com dezenas de quilómetros, a dirigir-se à capital ucraniana.

Começam as primeiras negociações de paz, em território bielorrusso.

Após uma semana de conflito, são muitas as cidades já reclamadas pela Rússia.

Moscovo acusa o Ocidente de querer a terceira guerra mundial... uma guerra nuclear.

Há acordo para abrir os primeiros corredores humanitários, mas é desrespeitado. A Ucrânia e a Rússia culpam-se mutuamente.

Zelensky admite que a guerra só pode parar com uma conversa frente a frente com Putin. Um encontro ainda hoje por acontecer...

Entramos, então, na segunda semana do conflito. Há incidentes em estações nucleares. E, apesar dos apelos da Ucrânia, a NATO rejeita "fechar os céus". Intensificam-se os bombardeamentos e há notícias de raptos e assassinatos de autarcas ucranianos

Surge uma nova polémica com os corredores humanitários: Moscovo está a encaminhar os cidadãos ucranianos para território russo.

A Turquia recebe as delegações russa e ucraniana e Zelensky admite desistir da entrada na NATO.

Civis são assassinados na fila para comprar pão, em Chernigiv. Continuam os bombardeamentos e mortes em cidades como Mariupol e Mykolaiv.

Estamos já na 5.ª semana quando Biden declara que Putin não pode continuar no poder.

A Rússia anuncia a concentração da luta na região do Donbass A Ucrânia retoma o controlo de Chernobyl. E é por essa altura que o mundo vê as primeiras imagens do terrível massacre de Bucha. Os crimes de guerra são agora uma realidade constatada. Zelensky acusa a Rússia de genocídio e afirma que as sanções do Ocidente não chegam.

E chega a 7.ª semana de guerra.

Von der Leyen e Borrel encontram-se com Zelensky em Kiev e dá-se um passo no caminho da adesão da Ucrânia à União Europeia.

A Rússia perde o navio-almirante Moskva, com mais de 500 militares russos a bordo, e declara o início de uma nova fase da ofensiva. Putin anuncia a tomada da cidade Mariupol.

E, finalmente, Zelensky discursa no Parlamento português.

Balanço até ao momento? Mais de 10 milhões de deslocados, 5 milhões de refugiados. As mortes de civis contabilizadas pelas Nações Unidas ultrapassam as 2 mil. O número real? Ninguém sabe.

O fim do conflito? Ainda não está à vista.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA