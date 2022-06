Finlândia e Suécia na NATO? "Tenho a esperança que as negociações possam avançar"

Lloyd Austin © Petras Malukas/AFP

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 16 Junho, 2022 • 10:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, manifestou esta quinta-feira a "esperança" de que o diferendo com a Turquia, em relação à adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança Atlântica possa ser ultrapassado.

A duas semanas da cimeira da NATO em Madrid, Austin espera por uma "evolução" positiva nas discussões com a Turquia, para adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica.

Lloyd Austin salienta que a NATO é uma "união de Estados democráticos" que assenta em "valores fundamentais" e que, tanto a Finlândia como a Suécia, preenchem esses requisitos necessários para aderir à NATO.

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

"Ao vermos, países como a Finlândia e a Suécia a tomarem a decisão histórica de se candidatarem à adesão à Nato, isso é muito encorajador e congratulamo-nos com isso", afirmou, destacando a proximidade que já existe com a Finlândia e a Suécia.

"Esta aliança é construída com base em valores fundamentais. São democracias fortes que têm valores muito alinhados com os nossos valores e países muito capazes", vincou, sem se referir à ameaça de um veto por parte da Turquia.

Sem apontar prazos, Lloyd Austin manifestou "ter esperança de que as negociações possam avançar para apoiarmos os desejos de ambos para aderirem à NATO".

As declarações do norte-americano surgem um dia depois de o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg ter baixado as expectativas quanto a uma rápida adesão dos mais recentes candidatos à Aliança Atlântica.

Stoltenberg admite mesmo que "já esteve mais otimista" quanto à rápida adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica, reconhecendo que "há problemas" que poderão arrastar o processo por mais algum tempo.

"Já estive mais otimista do que agora. Isso é correto. Porque na fase anterior não tínhamos qualquer informação que indicasse que a adesão seria um problema", afirmou.

A entrada de novos membros na Aliança Atlântica requer o consenso dos 30 países aliados, e a posição turca está longe de ser confortável para os membros da Aliança Atlântica.

Em Ankara, o presidente Tayyip Erdogan tem enfatizado a sua oposição, alegando que "a Finlândia e Suécia abrigam terroristas curdos do PKK", o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, o qual apoia a independência da região turca do Curdistão.

"Precisamos, naturalmente, de abordar essas preocupações, essas questões. E é exatamente isso que estamos a fazer e temos sinais positivos da Finlândia e da Suécia. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a nossa aliada Turquia para os resolver", afirmou o secretário-geral da NATO.

Os dois países formalizaram a candidatura de adesão há praticamente um mês, a 18 de maio, num dia que Stoltenberg classificou como "histórico". A decisão foi tomada em reação à agressão militar russa à Ucrânia, com o objetivo de assegurar "os interesses de segurança" da Finlândia e da Suécia.

Jens Stoltenberg acredita que os problemas serão resolvidos, embora possa "demorar mais algum tempo" do que se estimava anteriormente, havendo mesmo a expectativa que, até ao final deste mês de junho, pudesse haver condições para dar luz verde para adesão.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA