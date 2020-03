"Fiquei comovido." Diretor-geral da OMS agradece a Ronaldo apelo sobre Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), diz-se "comovido" com a mensagem que Cristiano Ronaldo deixou na rede social Instagram. Tedros Adhanom Ghebreyesus elogiou a "solidariedade" demonstrada pelo jogador, numa altura em que "proteger todas as vidas da Covid-19 deveria ser a maior prioridade".

"A OMS valoriza a solidariedade [de Cristiano Ronaldo]. Também eu penso no caso de Danielle Rugani e de todos os que estão a lutar contra o novo coronavírus", escreveu o líder da autoridade de saúde mundial.

I am touched by your compassionate message to the world today, @Cristiano. Protecting all lives from #COVID19 must be the highest priority! @WHO appreciates your solidarity. I too am thinking of @DanieleRugani & all others who are fighting the #coronavirus https://t.co/JGfGv0lLH5