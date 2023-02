Fita com primeira gravação de Rod Stewart vai a leilão. Base de licitação é de mais de 500 euros

Rod Stewart © Neverfall/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma 23 Fevereiro, 2023 • 08:31

A fita magnética que contém aquela que é considerada a primeira gravação em estúdio de Rod Stewart vai, esta quinta-feira, a leilão.

As sete músicas ajudaram o cantor a garantir o seu primeiro contrato com a editora musical Decca, em 1964.

A fita vai ser leiloada por um antigo responsável pela carreira do cantor apenas como item de colecionador e sem direitos de propriedade intelectual. A base de licitação é de 500 libras (cerca de 567 euros).

A gravação foi feita a 18 de junho de 1964 e inclui as canções: "Just Like I Treat You", "Moppers Blues", "Bright Lights Big City", "Keep Your Hands Off Her", "Don't Tell Nobody", "Ain't That Loving You Baby" e "Worksong".